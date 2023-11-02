T.C. İZMİR 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/735 Esas

DAVALI : BETSİ ELFASE ( TC KİMLİK NO:60874153318)



Davacı Mehmet Halit Kılıç tarafından aleyhinize açılan takibin taliki veya iptali davasının yapılan açık yargılaması sırasında tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 18/11/2021 tarih ve 2021/2811 esas 2021/2584 karar sayılı ilamı ile "taraf vekillerinin istinaf başvurusunun HMK. 353/1-a (4) maddesi uyarınca kabulü ile İzmir 3. Hukuk Mahkemesi'nin 25/02/2021 gün ve 2018/12 Esas - 2021/152 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine iadesine, davalılardan alınması gerekli 59,30 TL istinaf karar harcının mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, davacılardan alınması gerekli 59,30 TL istinaf karar harcının mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına" karar verilmiş, bu nedenle dava dosyası mahkememizin 2021/735 esas sırasına kaydedilmiştir.



Duruşma 14/03/2024 günü saat: 09:30'da İzmir 3. İcra Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak olup, HMK 139-150 gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, HMK nun 317/2. mad gereği tebliğden itibaren 2 hafta süre içinde cevap dilekçesini delilleriniz ile birlikte bildirmeniz hususu, bozma ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921917