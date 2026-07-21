T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2026/343 Esas

DAVALI : ALİ DEMİR- 22753335178

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava dilekçesi ve ekleri, tensip zaptı ile tevzi formunun ilânen tebliği ile tebliğ tarihinden itibaren HMK 317 ve 318 maddelerine uygun bir şekilde, 2 hafta içinde dava dilekçesine cevap verilebileceği, (HMK m. 122) ve bu süre içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesi ile ileri sürülen maddi vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağının(HMK m. 128) ve ilk itirazların (HMK m. 116) ileri sürülemeyeceği (HMK m. 117/1) hususu ile verilecek cevap dilekçesine delillerin eklenmesi ya da bulundukları yerin bildirilmesi, bildirilen delillerin temini ya da yerinden getirtilmesi için Adalet Bakanlığınca belirlenen tarifeye göre gider avansının yatırılması hususu ile ön inceleme günü 19.11.2026 ve 10:50 saatinin ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02513336