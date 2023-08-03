T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/201 Esas



05/07/2023



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Davalı : MUSTAFA UZER- (T.C.227.......404 )



Davalının bilinen en son adresi: bilinen adresi yok



Davacı , BÜŞRA SUCU ile Davalı , MUSTAFA UZER arasında mahkememizde görülmekte olan Nafakanın Artırımı davası nedeniyle;



Davacı vekilinin 27/03/2023 tarihli dava dilekçesiyle; tarafların 17. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıklarını, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verildiğini, müşterek çocuk için aylık 250,00TL iştirak nafakasına hükmedildiği, nafakanın yetersiz kaldığını, hükmedilen aylık 250,00TL tutarındaki iştirak nafakasının aylık 4.500,00TL'ye yükseltilmesine, nafakanın her yıl TÜİK'in yayınladığı ÜFE oranında arttırılmasını talep etmiş, davalının tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, davalının 12/10/2023 günü saat: 09.30'de bırakılan ön inceleme duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde karşı tarafın talebi üzerine yokluğunda davaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, HMK.nun 122.maddesi gereğince davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap dilekçesi verebileceği hususunun tebligatın gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01870974