T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2020/579 Esas

12/07/2023



İLAN METNİ

Davalı : YAVUZ SELİM NARİN- (T.C.478.......642 )



Davalının bilinen en son adresi: Adresi bilinmiyor.



Davacı , Nesrin Narin ile Davalılar , İsmail Narin, Muhammed Ali Narin, Yavuz Selim Narin, Selma Aslan ve Aylin Güren arasında mahkememizde görülmekte olan Katılma Alacağı davası nedeniyle;

Davalı Yavuz Selim Narin'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalının 26/09/2023 günü saat: 11:50'de bırakılan tahkikat duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz bulunmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluklarında devam edeceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve H.M.K nun 150 maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğini davalıya ihtar ve ilanen tebliğ olunur.



Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.

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Basın No: ILN01860390