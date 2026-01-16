  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İZMİR 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İZMİR 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/339 Esas
09.01.2026

Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İzmir ili, Buca ilçesi, Kozağaç Mah., 420 ada, 9 parselde kayıtlı 3.120,0 m2 yüzölçümlü ve "Tarla " vasfında taşınmazın malikleri Josphe çocukları Tereza, Hanri, August, Marya, Amerikan to Hanri Arachtingi ve Amerikan to Maraye van Slaars, Corinne çocukları Amerikan to Herald Vucassevisch, Amerikan to Mercedes Vucassevuich ve Michel karısı Amerikan to Delphine Arachtingi tüm aramalara rağmen bulunamadığından maliklerin ölü veya sağ olup olmadıkları, nerede bulunduklarına ilişkin bilgileri olan kimselerin, ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02381674