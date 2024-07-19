T.C. İZMİR 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43891426-2024/154-Ceza Dava Dosyası

16.07.2024

İLAN METNİ

Mahkememizin 22/04/2024 tarih 2024/154 esas 2024/764 sayılı kararı ile sanık Hüseyin ve Yahşen oğlu, 23/03/1976 Eslinngen/Almanya doğumlu Murat ÜREK hakkında,

1- mağdur NEFİSE YAHŞEN ÜREK'e yönelik tehdit ve hakaret suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nun 125/1 maddesi gereğince alt sınırdan uygulama yapılarak, Sanığın tekerrüre esas sabıkasının bulunmayışı ve olay nedeniyle herhangi bir maddi zararın doğmayışı dikkate alınarak 5728 Sayılı Kanun 562 maddesi ile değişik 5271 Sayılı CMK’nun 231. maddenin 5. ve 14. fıkraları dikkate alınarak suçun nevi, sanığa verilen sonuç cezanın miktarı, sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, duruşmalardaki tutum ve davranışları çerçevesinde dosyaya herhangi bir olumsuz kişiliğinin yansımamış oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememize kanaat gelmiş olması nedeniyle 5271 Sayılı CMK’nun 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA;

Sanığın CMK nun 231/8 maddesi gereğince 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

2- müşteki GÜLŞAH ATALAY'a yönelik hakaret suçundan sanığın BERAATİNE;

3- mağdur EMİR ÜREK'e yönelik hakaret ve tehdit suçlarından sanığın ayrı ayrı BERAATİNE;

4-mağdur EMİR ÜREK ve müşteki GÜLŞAH ÜREK'e yönelik kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan suçundan BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı,

Basit yargılama usulü uygulanan iş bu dosyada tarafların yokluğunda duruşma yapılmaksızın verilen iş bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize itiraz edebileceği, süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise mahkememizce duruşma açılacağı (sanık tarafından karara itiraz edilmesi halinde, sanık hakkında CMK 251/3 uyarınca uygulanan 1/4'lük indirimin, genel hükümlere göre yapılacak yargılamada sanığın mahkumiyetine karar verilmesi halinde 1/4'lük indirimin uygulanmayacağının ihtarına) ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02063089