T.C. İZMİR 27. İCRA DAİRESİ

2018/11410 ESAS

İLANEN TEBLİGAT



27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685 Vergi Nolu,



Barbaros, Şebboy Sk. No: 4 D:1, 34746 Ataşehir/İstanbul Ataşehir / İSTANBUL



VEKİLİ : Av. Hüseyin TEKELİ



BORÇLU : ABDULKADİR EMRAH ŞENEL, 29891043118 TC Nolu,



E. Kuyumcular Mahallesi Tevfik SağlamPaşa Sokak 4/16 0 Karesi/Balıkesir



BORÇ MİKTARI : 238.552,72 TL (24/09/2018 Takip Tarihi itibari ile)



BORCUN SEBEBİ : 238.552,72 TL tutarındaki alacağın asıl alacağa 24/09/2018 takip tarihinden itibaren %57,00 Temerrüt faizi (takip tarihinden sonra temerrüt faiz oranı arttığı takdirde artan

oranda hesaplanması) faizin %5 gider vergisi, icra harç ve masrafları vekalet ücreti ile birlikte tahsili ile, 8.840,00 TL tutarındaki gayrinakdi kredi bedelinin Bankamız nezdinde faiz getirmeyen

hesaba veya icra dosyasına depo edilmesini, nakde dönüşmesi halinde, dönüştüğü tarihten itibaren %57,00 temerrüt faizi, %5 gider vergisi icra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte tahsili ile

işbu alacağa ilişkin açılmış ve sonradan açılacak takiplerde tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile tahsil edilebilir. Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır. TBK.

100. Mad. Gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir.



Alacaklı vekili tarafından borçlu adına gönderilen ödeme emri tebligatları bila tebliğ iade edilmiş olup, yapılan adres araştırması neticesinde de sonuç alınamadığından Örnek 7 ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren borcu ve takip giderlerini kanuni (7) günlük süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, yine bu (7) günlük süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur. 03/10/2023

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Basın No: ILN01920577