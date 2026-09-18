T.C. İZMİR 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.14410143-2025/827-Ceza Dava Dosyası

11.09.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 05/02/2026 tarihli ve 2025/827 Esas 2026/74 sayılı Kararı ile suç tarihi 19/09/2020 olan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak (göçmen kaçakçılığı) suçundan; Ekrem ve Lubna Aıad oğlu, 1995 SÜLEYMANİYE doğumlu Irak uyruklu DIARI AKRAM ABDULLAH BAK hakkında 5237 sayılı TCK'nın 79/1-b, 62, 52/2-52/4, 53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 11 ay hapis ve 20.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilmemiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02550809