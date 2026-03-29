T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/122 Esas
24.03.2026
İ L A N
MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasında İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 424 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden olan Emine Durak'ın gaipliğine karar verilmesinin talep edildiği anlaşıldığından bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içerisinde Mahkememize bilgi vermeleri rica olunur.
Basın No: ILN02434181