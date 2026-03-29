  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/122 Esas
 
24.03.2026

İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 424 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden olan Emine Durak'ın gaipliğine karar verilmesinin talep edildiği anlaşıldığından bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içerisinde Mahkememize bilgi vermeleri rica olunur.

Basın No: ILN02434181