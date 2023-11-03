T.C İZMİR 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İİK NIN 135.MADDESİNE GÖRE TAHLİYE EMRİNİN



İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2021/5643 ESAS



İŞGALCİ/KİRACI :MEHMET KOCAOĞLU (Bilinen Son Adresi: Tepekkule Mahallesi ......Sok. No:... Bayraklı/İZMİR



TAŞINMAZ BİLGİSİ : KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, KOZLUK MAH, 3215 ADA, 1 PARSEL 4. KAT, 5 NOLU ÇATI PİYESLİ MESKEN



Yukarıda kayıt edilen taşınmaz yapılan açık artırma neticesinde alıcıya ihale edilmiştir. Yapılan ihale kesinleşmiş ve alıcı adına tescil yapılmıştır. Taşınmaz tarafınızdan işgal edildiği beyan edilmekle adınıza tahliye emrinin ilanen tebliğine talep ile karar verilmiştir.



Karar gereğince iş bu tahliye emrinin ilan tarihinden itibaren varsa itirazınızı 7 gün ve ilavesi ile 22 gün içinde ilgili mercie yapmanız, 15 gün ve ilavesi ile 30 gün içinde taşınmazı tahliye ederek anahtarını ihale alıcısı yada müdürlüğümüz dosyasına teslim etmeniz aksi taktirde cebri icra yolu ile tahliye edileceğiniz hususu İ.İ.K'nun 135. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023

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Basın No: ILN01923250