T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/490 Esas

DAVALI : ÜRETİM YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar Ozan Sirmen ve Tuncer Beybağ tarafından davalı Üretim Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan dava dilekçesi ile davalı şirketin feshi ve tasfiyesi talebi ile dava açılmış olup, ön inceleme duruşması 03/12/2025 günü saat 11:00 bırakılmış olup;

Mahkememizce yukarıda açıklanan mahkememiz esas sayılı dosyasında adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tarafınıza tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden 7 gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacak olup, belli gün ve saatte, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları,

Duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02329233