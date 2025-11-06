T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/4 Esas

DAVALI : ERDEM SİNAN GÖK Mehtap Mah. 305 Cad. No:11 İç Kapı No:15 Mamak/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (6183 Sayılı Kanun M.27 Vd.) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu zarfta tensip zaptı mevcut olup, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuğa başvurabilecekleri, ayrıca tensip zaptında belirtilen hususları yerine getirmeniz ihtar ve tebliğ olunur. Duruşma Günü: 11/12/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02327385