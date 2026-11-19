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ESAS NO : 2026/491

DAVALILAR : 1-BAŞAK ATALAN- 39265621194

Davacılar Ali Öztürkmen, Mustafa Eren ve Riza Eren tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/660 Esas 2019/1219 Karar sayılı ve 17/10/2019 tarihli veraset ilamının iptali ile İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Doğançay Mahallesi 26449 ada 31 parsel sayılı (eski 432 parsel) taşınmazda "Zeliha: Ali Kızı" olarak geçen murise ilişkin yeni mirasçılık belgesi verilmesi, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Doğançay Mahallesi, 26449 ada 31 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği gözetilerek bu ilanının dava dilekçesinin tebliği yerine geçeceği, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap vermediğiniz taktirde cevap verme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02598396