T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/142 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hakkında

İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi'nin Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle ; Dava konusu ismi geçen ve gaipliği istenen SELİME'nin,

İzmir ili, Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi 10313 Ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 Parsel; 10315 Ada 1-3-6-7-8 Parsel; 10316 Ada 2-3-4-5 Parsellerde kayıtlı ve 293 Sokak ve293/26 ,29, 31 Sokaklarda bulunan taşınmazların maliki SELİME'nin mirasçılarını tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresleri bilenlerin iş bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/142 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, Selime mirasçılarının bu ilandan haberdar olmaları halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 588 ve 33. Maddesi gereğince gaipliklerine ve gaip adına olan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 11/06/2024

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Basın No: ILN02058747