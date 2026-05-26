T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/396 Esas

DAVALI : AHMET AKIN İsmetpaşa Mah., 6032 Sk. No:37/1 D:1 Çeşme/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/10/2026 günü saat 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve Duruşma Günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ile tebligat yasasının 28-31 maddelerin uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02475976