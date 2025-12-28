T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/1254 Esas

DAVALILAR : DOĞAN UZTEMUR (T.C.:29287996462)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/01/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

