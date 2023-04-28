T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , AHMET KAYGISIZ, HASİNE KAYGISIZ, LEYLA KAYGISIZ, MEHMET ŞERİF KAYGISIZ, MUSTAFA KAYGISIZ, YASEMİN SAKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir ili, Konak ilçesi, İmariye mh., 3323 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmazın ;4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesinin 4.bendi gereğince kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgilinin 30 gün içinde,
a)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,
b)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
c)Bu tür davalarda husumetin İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Aleyhine yöneltileceği ilan olunur.
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Basın No: ILN01820709