T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/121 Esas

DAVALI : SAİDA VALİEVA ÇAKMAKOĞLU (Rusya Federasyonu Uyruklu)

Oktay ve İskui kızı, 21/11/1960 doğumlu.

Davacı Yasin Çakmakoğlu vekili tarafından davalı Saida Valieva Çakmakoğlu aleyhine mahkememizde boşanma davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma davetiyesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında; HMK 147.maddesi uyarınca; geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeniden davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği, tahkikat duruşmasının 14/05/2026 günü saat 09:35'de yapılacağının duruşma tutanağının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı Saida Valieva Çakmakoğlu tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026

