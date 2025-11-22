T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/665 Esas

DAVACI :SONGÜL ARSLAN - T.C.NO: 130*********402

ADRES :Çiçek Mah. No:58A Bayraklı/İZMİR

DAVALI :HASAN SARI T.C NO:133******968

ADRES :Adalet Mah. 1586/3 No:41 K:2 Bayraklı/ İZMİR

Davacı Songül Arslan tarafından davalı Hasan Sarı aleyhine açılan Nafaka davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hasan Sarı'ya dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmekle;

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile boşandıklarını, müşterek çocuk için belirlenen nafakanın yetersiz kaldığını belirterek nafaka miktarının 4.000 TL'ye arttırılmasını talep etmiş ve davacı vekili ıslah dilekçesi ile belirtilen nafakanın ÜFE ye göre gelecek yıllarda artırılmasına karar verilmesini talep etmiş olmakla, ilan tarihinden 7 gün sonra başlamak kaydıyla iki haftalık süre içinde HMK'nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçeyle cevaplarını ve varsa delillerini, yazılı olarak bildirmesi ve durusma günü 25/12/2025 günü saat: 09:55'deduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Islah Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025

