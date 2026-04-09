T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/684 Esas

DAVALILAR : 1- ZEYNEP ESEN

2- AYŞE BULUK Camtepe Mah. 9 Eylül Cad No 28/2 Narlıdere İzmir Narlıdere/ İZMİR

3- BELGİN KAYA Pirireis Caddesi No:88 Kat:1 Gültepe Bayraklı/ İZMİR

4- DİLEK DURBABA YÜZÜNCÜ YIL MH.519. SK. YÜKSELKENT SİT. K:4 D:7 B BLOK NİLÜFER BURSA

5- EBRU PEHLİVAN Tepekule Mah 2074 Sk No:16 D:1Bayraklı/ İZMİR

6- EMEL KESKİN

7- EMİN YURDAKUL

8- EMİNE KOÇHAN

9- EMİRE HÜNKAR Güzelyalı Mah. 24 Sk. Bina No: 2 Kat No: 2 Daire No: 5 Konak/İzmir/Türkiye Konak/ İZMİR

10- ESAT YURDAKUL Güzelyalı Mh. Si 22 Sokak No:18/1/3 Konak/ İZMİR

11- HASAN AKŞAK

12- HÜSEYİN AKŞAK 63/5 Sok. No:4 D:5 B Blok Atatürk Mah. Buca/ İZMİR

13- MEHMET KOÇHAN

14- MEHMET KOLATAN 6221/8 Sk. No:29/5 Şemikler Mh. Karşıyaka/ İZMİR

15- MERTCAN KOLATAN Irgat Mah. Demircioğlu Sk. No: 1 Gümüşhacıköy Amasya Türkiye Gümüşhacıköy/ AMASYA

16- MEVLÜDE SELÇUK

17- MUHARREM YESİN Hürriyet Mah.437 Sk.34/2 Buca Buca/ İZMİR

18- MURAT YURDAKUL 8831 Sokak No:160 D:19 İzkent Çiğli/ İZMİR

19- MUSTAFA AKŞAK Vali Rahmi Bey Mah. 315 Sk. No:41/1Buca/ İZMİR

20- MÜRVET KARTAL

21- OKTAY TEZEL 5714/1 Sokak No:263 Daire 1Bozyaka Karabağlar / İZMİR

22- ORHAN AKŞAK Buca No:41 315 Sk No 41/1 Sk Efeler Mh No:41Buca-İzmir Buca/İzmir/Türkiye35390 Buca/ İZMİR

23- PENBE ESKİOĞLU 4800 Sk No:10 D:2 Günaltay Karabağlar / İZMİR

24- SAİME YESİN

25- SEMİHA KOLATAN Irgat Mah. Demircioğlu Sk. No:1 Gümüşhacıköy/ AMASYA

26- ZEHRA DOĞAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde Mustafa AKŞAK ve Orhan AKŞAK 'a belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/07/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02442987