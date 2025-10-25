T.C. İZMİR 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 30347 Ada, 23 Parsel, 92,35 m² arsa vasfındaki taşınmaz, Bahar Mah. 2918 Sok. No:9/3 (2912 sok. No:15/1) Karabağlar/İzmir

Bilirkişi raporunda taşınmazın özellikleri ve değerlendirilmesi; Taşınmaz kuzeyinde; 2912 Sokak, batısında; 2918 Sokağa cepheli köşe-başı parseli olup toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Eski İzmir Caddesine100 m., Ali Rıza Avni Bulvarına ve Bozyaka SGK Hastanesine 180 m., Halide Edip Adıvar Bulvarına 350 m.,Saim Çıkrıkcı Caddesine 310 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz civarında eski 2 - 3 katlı konut tipinde yapılaşmaların yanı sıra 4 katlı apartmanların bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur. Yakın konumdaki Eski İzmir Caddesi üzerinde binaların zemin katlarının işyeri - dükkan olarak kullanıldığı görülmüş olup günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği alış - veriş merkezlerine, market, dükkan ve işyerlerine yakın konumdadır. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi durumda olduğu tespit edilmiş olup eğitim, sağlık, sosyo - kültürel alanlara yakın ve kolay ulaşılabilir konumda olduğu görülmüştür.

İmar Durumu: Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 19.06.2025 tarih, E-60582413-115.02.01-366078 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; “22 parsel ile tevhidi ve imar hattı tahakkukundan sonra bitişik nizam, 4 katlı yapılaşma koşullu konut adasına isabet ettiği” belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 22/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02319733