T.C. İZMİR 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İzmir ili Buca ilçesi Dumlupınar Mah. 7760 ada 12 parsel zemin kat+1. kat+çekme teras katlı bina zemin kat ve arka bahçenin depo/işyeri olarak kullanılmaktadır., 126 m2 yüzölçümü, İnönü Mah. 672/8 Sok. No:5 Buca/İzmir

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ; Taşınmaz kuzeyindeki 672/8 Sokağa cepheli olup toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Gazeteci Yazar İsmail Sivri Caddesi’ne 40 m., 677/19 Sokağa 750 m., İzmir Çevre Yolu 6. Sanayi Çıkışına 1.05 km., İZBAN Semt Garajı İstasyonuna 780 m., Akçay Caddesine 900 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkânlarının orta üzeri düzeyde olduğu değerlendirilmiştir.

Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetinden yararlanma imkânı bulunmaktadır. Taşınmaz civarında 2 - 4 katlı konut tipinde yapıların bulunduğu görülmüştür. Yakın konumdaki Gazeteci Yazar İsmail Sivri Caddesi’ne cepheli yapıların genellikle 4 katlı olduğu ve zemin katlarının işyeri – dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz Eshot Genel Müdürlüğü Gediz Atölye ve Garajına 300 m., Otokent’ te 670 m., 6. Sanayi Sitesine 900 m. direk uzaklıkta konumludur.

İmar Durumu: Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünce düzenlenen 11.07.2025 tarih, E.14126730-115.02.01-83613 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; “1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bitişik nizam iki kat (b-2) yapılaşma koşullu konut alanında kaldığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.11.2022 tarih, E.151747 ve 21/02/2025 tarih E.25101 sayılı yazılarına göre, Kentsel Yerleşik Alan Planlama Bölgesine Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırı içerisinde kaldığı ve tutanak ile işlem yürütüldüğü” belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : Satış bedelinin; % 40 ı üzerinden (dükkanlar – işyerleri için belirlenen) % 20 KDV,

Satış bedelinin; % 60 ı üzerinden (150 m2 den küçük meskenler için belirlenen) % 1 oranında KDV,

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:50

23/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

