T.C. İZMİR 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 4046 Ada, 21 Parsel, 2. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken vasfındaki taşınmaz 88,45 m² yüzölçümü, Kazım Dirik Mah. 197 Sok. No:15 2. Kat D: 4 Nolu Bornova / İZMİR

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ; 4 no’lu Daire; antre – koridor, 3 oda, salon, banyo, mutfak, tuvalet, 2 balkon hacimlerinden ibaret olup, Daire girişi çelik kapılıdır. İç kapıları ahşap kapılı olup pencereleri pvc malzemelidir. Banyo, tuvalet ve balkon zeminleri seramik kaplı olup diğer hacim zeminleri laminat parke döşelidir. Mutfağı kompozit taş bankolu olup banko altında ve üzerinde hazır mutfak dolapları mevcuttur. Banyo duvarları tavana kadar seramik kaplı olup duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplı olup alaturka wc mevcuttur.

Kıymeti : 5.150.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 4046 Ada, 21 Parsel, 2 ve 3 kat 3 nolu Bağımsız dubleks daire Bölüm izmir ili Bornova ilçesi 4046 ada 21 parsel kat 2 ve 3. kat 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı dupleks mesken, 74,90 m2 yüzölçümü, Kazımdirik Mah. 197 Sok. No:15 2 Ve 3 Kat Bornova / İZMİR

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ; Zemin özellikleri raporumuzun 1.3

maddesinde özetlenmiştir. “Daire, 2. ve 3 katlara isabet eden dubleks mesken dairesidir. 2. kat bölümünde salon, hol, wc, mutfak ve balkon hacimleri, 3. kat kısmında banyo, 2 oda, balkon hacimleri bulunmaktadır. Dairenin doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Salon zemini balıksırtı parke, oda zeminleri laminat, banyo ve mutfak zeminleri seramik döşelidir. Dış kapı çelik, iç kapılar yağlı boyalı ahşap kapıdır. Mutfakta mermer banko altında ve üstünde eski tip ahşap dolaplar bulunmaktadır. Banyoda, küvet, lavabo ve klozet mevcuttur

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Taşınmazlar Üzerindeki Mükellefiyetler : Her ne kadar tapuda 1/4 hisse üzerinde intifa hakkı var ise de, intifa hakkının paya düşecek bedel üzerinde devam edecek şekilde satışın yapılmasına karar verildiğinden taşınmazın intifa hakkı ile yükümlü olmaksızın satışı yapılacaktır.

Taşınmazların Son İmar Durumu : Taşınmazın; “blok nizam, 4 kat yapılaşma koşullu konut alanına isabet ettiği, 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren i.b.ş.b. İmar yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden taks: %40 ı geçemeyeceği, mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda kaldığı, 3194 sayılı imar kanununun hükümlerine ve 03.06.2021 tarihli izmir büyükşehir belediyesi imar yönetmeliğine tabi olduğu, ö-a-5.1 alanda kaldığı” belirtilmiştir. taşınmazda yapılaşmanın tamamlanmış kat irtifakı tesis edilmiş olup satışa konu taşınmaz mesken nitelikli bağımsız bölümdür.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:10

16/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

