T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2021/1679 Esas

DAVALI : ÖMER DEMİRTAŞ Cumhuriyet Mahallesi, 2054 Sokak, Kapı No:19 Ömerli/ MARDİN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Yargılama sırasında, davalı Ömer DEMİRTAŞ'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Ömer DEMİRTAŞ'a duruşma günü olan 21/11/2024 günü saat 11:50'de İzmir 13. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma tutanağı ekli duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 25.07.2024

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Basın No: ILN02089945