T.C. İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/452 Esas

03.02.2026

Konu : İlanen tebliğ

İLAN

Davacı ZAKİR BEKDEMİR tarafından davalı HÜSEYİN ŞABAN AKDAĞ aleyhine İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası açılmış olup, HMK'nın 139. maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının 26/03/2026 günü saat 10.25 'de yapılmasına karar verilmiş olduğundan, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yaplan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde sunulmayan belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Hüseyin Şaban Akdağ'a ilanen tebliğ ile ihtar olunur.

DAVALI : HÜSEYİN ŞABAN AKDAĞ - 37606685584 -Adres bilinmiyor

İZMİR ili, KONAK ilçesi, NAMIK KEMAL mah/köy, 81 Cilt, 212 Aile sıra no, 40 sırada nüfusa kayıtlı, FUAT MEHMET ve NEŞE oğlu/kızı, 03/03/1959 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02396265