T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/156 Esas

DAVALI : AHMET AKGÜN ( T.C. No: 153...172)

Davacı Tuğba Bacara tarafından aleyhinize açılan (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasında; dava dilekçesi, tensip tutanağının, SİR ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın 27/01/2026 günü saat: 10:20'a bırakmış olup, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği hususu İLANEN ihtar ve tebliğ olunur. 26/11/2025

