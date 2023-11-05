T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2022/865

İ L A N



Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile davalı Bahriye OLTAN arasında mahkememizde görülmekte olan davalı Bahriye OLTAN'ın TMK'nun 348 md gereğince küçük Ayda OLTAN üzerindeki velayet hakkının kaldırılması ve TMK'nun 311 md gereğince küçüğün evlat edindirilmesinde anne-baba rızasının aranmamasına karar verilmesi davasında davalıya tebligat yapılamadığı cihetle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,



Davalı Bahriye OLTAN (Faruk ve Zeynep kızı, Konak 21/12/1991 doğumlu, T.C. No:10973574972); HMK'nun 139. md gereğince ön inceleme duruşma tarihi olan 21/12/2023 günü saat 11:50'de İzmir 13. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğini bildirir meşruhatlı davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2023