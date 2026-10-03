T.C. İZMİR 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/388 Esas

KARAR NO : 2026/146

SANIK : LAITH ALAFAN, MOHAMMAD ve HAJEH oğlu, 2001 SURİYE doğumlu, Maltepe Köyü Mustafa Balkır Çiftliği Çay/ AFYONKARAHİSAR adresinde oturur.

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak

SUÇ TARİHİ : 2024

ASIL KARAR TARİHİ : 20/04/2026

EK KARAR TARİHİ : 29/09/2026

Yukarıda açık kimliği yazılan Sanık LAITH ALAFAN'ın Mahkememizin 20/04/2026 tarih, 2025/388 esas, 2026/146 karar sayılı kararıyla, üzerine atılı sübut bulan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan eylemine uyan 3713 Sayılı Kanunun 7/2-1.cümlesi, TCK'nun 6/1-g maddesi, 3713 Sayılı Kanunun 7/2-2.cümle, TCK'nun 62/1 maddesi gereğince, 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5271 S CMKnun 5728 S Y. ile değişik 231.md.uyarınca, sanığın mahkumiyetine dair HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın CMK 231(8) md. uyarınca 5 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın, kovuşturma aşamasında verdiği adrese usulüne uygun olarak tebliğinin yapılamadığı, adres araştırması yazılarının olumsuz cevaplandığı, mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561339