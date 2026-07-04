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Resmi İlanlar T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/298 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı mahallesi

ADA NO : 11158

PARSEL NO : 4

MALİKİN ADI VE SOYADI : CEMİLE TÖR

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 12/02/2026 tarih, 96772592.110.04-115 sayılı encümen kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/298 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02502579