T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı mahallesi
ADA NO : 11158
PARSEL NO : 4
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEMİLE TÖR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 12/02/2026 tarih, 96772592.110.04-115 sayılı encümen kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/298 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.06.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02502579