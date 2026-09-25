T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Payamlı Mahallesi
ADA NO : 1075
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET AYTEKİN-46624374264 -
2- AHMET FATİH AYTEKİN-46600375056 -
3- AKIN ÖZKAN-46510378048 -
4- AYSEL YALÇIN-47938330434 -
5- AYŞE TOK-16961362958 -
6- BUMİN AYTEKİN-46618374492 -
7- FİGEN CANDEMİR-39433624262 -
8- FİLİZ ÖZKAN-46513377994 -
9- HAKAN ÖZKAN-46501378330 -
10- HALİL AYTEKİN-45676405872 -
11- HASAN HÜSEYİN AYTEKİN-45679405718 -
12- HATİCE GÜL-47677339118 -
13- HATİCE TOPCU-53968150478 -
14- HÜLYA GÜZELKAN-49180103972 -
15- İBRAHİM FERHAT AYTEKİN-46597375152 -
16- MEDİHA MEŞECİ-50449488686 -
17- MERAY AYDENİZ-54841100306 -
18- MUSTAFA AYTEKİN-46609374784 -
19- MUSTAFA FERİDUN TURAN-51979195792 -
20- OSMAN TOPUZ-46549376756 -
21- ÖMER ALİ AYTEKİN-46582375662 -
22- PAKİZE AKAR-46594375216 -
23- SÜHEYLA GÜLTEKİN-46591375370 -
24- ZEYNEP DALYAN-48226320816 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/443 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02554217