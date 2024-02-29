T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmirili Karabağlar İlçesiBozyaka Mahallesi
ADA NO : 3622
PARSEL NO : 665
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- AŞKIM GÖZTEPE -T.C:35461743586-
2-GERÇEK GÖZTEPE -T.C:35464743422-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Karabağlar Belediye Başkanlığı Encümen Kararı26/10/2023 tarih 1533 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/33 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/01/2024
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Basın No: ILN01993188