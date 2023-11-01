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Resmi İlanlar T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-01 00:00:00 -

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/438

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO : 41597

PARSEL NO : 15

YÜZÖLÇÜMÜ : 62 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- NAZİF ARSLAN
2- ZELİHA ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022 tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/438 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01920637