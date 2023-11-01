T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41597
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 62 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- NAZİF ARSLAN
2- ZELİHA ASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022 tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/438 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01920637