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Resmi İlanlar T.C. İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:00:00 -

T.C. İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/535 Esas

DAVALI : ÖMER KAÇMAZ- 834 Sk No:4 Tan Mah Konak/ İZMİR

Davacı Güli Kaçmaz tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Durusma Günü: 18/04/2024 günü saat: 09:55'de tahkikat duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01998732