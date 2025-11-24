T.C. İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/724

DAVALI : EKBER AŞIK

Davacı Gülüzar Aşık tarafından davalı Ekber Aşık aleyhine Tanıma Ve Tenfiz davası açılmış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve 11.12.2025 günü saat 10:50'de yapılacak olan duruşmanın davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden, davalının tebliğ tarihinden itiberen iki hafta kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği, 11.12.2025 günü duruşmada hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikat aşamasının sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda karar verileceği hususu; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Ekber Aşık'a tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

