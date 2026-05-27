T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/2 Esas

15/05/2026

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı Süleyman Hikmet Onar'ın tebligat adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporu ve yeni duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaz üzerinde bilirkişilerin dosyaya ibraz ettiği 06/03/2026 bilirkişi ek raporunun incelemesinde kıymet yüzdeleri hesabının aşağıdaki şekilde olduğu;

Malikinin Adı ve Soyadı Payı

(m2) Payına İsabet Eden Kıymet

Oranı (%) Toplam

Kıymet

Yüzdesi (%) Arsa

(% 73,2932) Muhdesat

(% 2,2250)

(% 24,2914)

(% 0,1904) MEHMET ÖZÇAM 75.00 17.84737% 26.70680% 44.55417% ERTAN ÇAĞLAR 25.00 5.94912% 0% 5.94912% AHMET İLHAN AKÇAL MİR. 196.00 (46.64113%) (0 %) (46.64113%) Ank. 9. SHM 2019/102 E. - 1034 K. SUNA SEVİMLİ (AKÇAL) MİR. (216/1536) (6.55891%) (0 %) (6.55891%) İzm 13. SHM 2020/744 E. - 1034 K. NEJLA SEVİMLİ (1/2) 3.27946% 0% 3.27946% SEMRA SEVİMLİ (1/2) 3.27946% 0% 3.27946% GÜNSEL ÇAĞLAYAN (312/1536) 9.47398% 0% 9.47398% LEVENT AKÇAL (156/1536) 4.73699% 0% 4.73699% FULYA KUYUMCU (156/1536) 4.73699% 0% 4.73699% CANAN AKÇAL (78/1536) 2.36849% 0% 2.36849% BARIŞ AKÇAL (117/1536) 3.55274% 0% 3.55274% BORA AKÇAL (117/1536) 3.55274% 0% 3.55274% ZEYNEP TÜLİN ÜNAL (ARIKAN) (72/1536) 2.18630% 0% 2.18630% FATMA ZERRİN ÜNAL (BALTA) (72/1536) 2.18630% 0% 2.18630% SÜLEYMAN HİKMET ONAR (48/1536) 1.45754% 0% 1.45754% MÜCELLA İLKİN SEVİN (48/1536) 1.45754% 0% 1.45754% SADIK IŞIN SEVİN (48/1536) 1.45754% 0% 1.45754% ENGİN SEVİN (48/1536) 1.45754% 0% 1.45754% FATMA SEVİN (12/1536) 0.36438% 0% 0.36438% DAMLA FULYA SEVİN (ANDIÇ) (12/1536) 0.36438% 0% 0.36438% KAAN SEVİN (12/1536) 0.36438% 0% 0.36438% FIRAT SEVİN (12/1536) 0.36438% 0% 0.36438% MUSTAFA KEMAL ALPAY MİR. 12.00 (2.85558%) (0 %) (2.85558%) İzm. 6. SHM 2020/322 E. - 266 K. FİGEN OKUR (5/8) 1.78474% 0% 1.78474% TÜLİN AKGÜL (3/8) 1.07084% 0% 1.07084% TOPLAM 308.00 73.29320% 26.70680% 100.00000%

taşınmaz üzerindeki tüm muhdesatın Mehmet Özçam’ a ait olduğunun tespiti halinde; satış bedelinin (% 2,2250 + % 24,2914+ % 0,1904 =) % 26,7068'sına isabet eden muhdesat kıymet yüzdesinin: Mehmet Özçam’a verilerek, satış bedelinin %73,2932 sine isabet eden arsa kıymet yüzdesinin: tapu kaydındaki hisse oranlarına göre tüm paydaşlara ve mirasçılarına verilerek satış bedelinin dağıtımının yapılacağı da ifade edilebilir. söz konusu ifade 08.06.2021 tarihli raporumuzdaki dağıtımın sözel ifadesi olacaktır.'' şeklinde bildirilmiştir.

Bu nedenle adı geçen 51412608704 T.C Kimlik numaralı davalı Süleyman Hikmet Onar'a yukarıda özeti yazılı bilirkişi ek raporuna "HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı" hususu ve yeni duruşma günü olan 17/09/2026 günü saat: 09.40'da mahkememizde hazır bulunması ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra bilirkişi raporunun ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve davanın davalının yokluğunda yürütülüp sonuçlandırılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/05/2026

