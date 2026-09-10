T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1710 Esas

08.05.2026

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Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçılar Ali Sabuncu, Veysel Sabuncu ve Marifet Bülbül'ün tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 58483132824 TC Kimlik Numaralı müteveffa Zübeyit Sabuncu tarafından İzmir 2. Noterliği'nde 03/06/2010 tarih ve 08226 Yevmiye no ile düzenlettirildiği, muris ''Ben ölünceye kadar mülkiyet, intifa, tasarruf ve işletme haklarım uhdemde baki ve mahfuz kalmak kayıt ve şartı ile ölümümü müteakip maliki olduğum İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Köyü, Hacılarkırı Mevkiinde kain 2 pafta, 1510 parsel sayılı arsam üzerine inşa etmiş bulunduğum ve henüz kat irtifakı kurulmamış olan zemin e 3 normal kattan oluşan, zemin katında bir adet dükkan ve normal katlarda birer adet daire bulunan 4 katlı binada; -Zemin katta bulunan bir adet dükkanı aslen benim çocuğum olan fakat kardeşimin oğlu Yaşar Sabuncu tarafından yasal olarak evlat edinilen 58282139536 T.C Kimlik nolu 22.05.1982 doğumlu Yaşar ile Asuman oğlu Ayhan Sabuncu'ya, -1. Normal katta bulunan bir adet daireyi oğlum 58471133260 T.C. Kemlik nolu Zübeyit ile Çiçek oğlu 01.01.1976 doğumlu Cevdet Sabuncu'ya, -2. Normal katta bulunan bir adet daireyi oğlum 58477133042 T.C. Kimlik nolu 01/02/1965 doğumlu Zübeyit ile Çiçek oğlu Emirşah Sabuncu'ya, -3. Ncü normal katta bulunan bir adet daireyi oğlum 58453133844 T.C. Kimlik nolu 01.02.1987 doğumlu Zübeyit ile Çiçek oğlu Metin Sabuncu'ya hiç bir tesir, hile, cebir altında olmaksızın tamamen akli melekelerime sahip olarak kalmasını vasiyet ettim. Ölümümden evvel kat irtifakının kurulması halinde kat kat mülkiyeti tapularının adıma çıkartılacağını bu halde dahi ölümümden sonra yukarıda yazılı vasiyetimin aynen geçerli olacağını beyan ev kabul ederim. Son arzularım bundan ibarettir. Vasiyetime bütün mirasçılarımın uymalarını kendilerinden talep ederim.'' şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle mirasçı mirasçılar Ali Sabuncu, Veysel Sabuncu ve Marifet Bülbül'ün duruşma günü olan 17/09/2026 günü saat 09:15'de yukarıda yazılı müteveffa Zübeyit Sabuncu tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02545817