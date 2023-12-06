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Resmi İlanlar T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-06 00:02:00 -

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/553 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41597
PARSEL NO : 4
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Susuzlu Gümüş
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/553 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01944911