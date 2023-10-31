T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-10-31 00:01:00 -
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/472 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli Konak İlçesi
MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41575
PARSEL NO : 12
MALİKİN ADI VE SOYADI : Veysi Dondarkaya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/472 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/10/2023
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Basın No: ILN01919796