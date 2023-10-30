T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-10-30 00:01:00 -
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/492 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi
MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41579
PARSEL NO : 3
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülten CAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/492 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2023
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Basın No: ILN01920202