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Resmi İlanlar T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-05-30 00:00:00 -

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/243 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41597
PARSEL NO : 2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma Gölpınar, Süleyman Büyükdere, Rahime Kıdak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/243 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/05/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01836240