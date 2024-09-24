T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi:
T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/28 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca; 20153252460 T.C. Kimlik numaralı, Sait ve Behiye'den olma, 01/07/1925 Buca doğumlu Bahriye Öngören'in 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.
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Basın No: ILN02080210