T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/228

Karar No : 2026/246

İLAN METNİ

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık İsmail ve Raife oğlu, 06/09/1998 SİLVAN doğumlu, MAZLUM KORKUTAN hakkında yapılan yargılama sonucu, 25/02/2017 tarihli eylem nedeniyle BERAATİNE, 25/01/2017 tarihli eylem nedeniyle 5607 SA 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/23, 5237 SA 62/1, 50/1-a, 52/2 maddeleri gereğince 6.000 TL ADLİ PARA CEZASI VE 20 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, beraat kararı yönünden katılan vekili tarafından istinaf edildiği, tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememizce verilen gerekçeli karar ile katılan vekilinin gerekçeli istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya da dilekçe ile karara karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 21/04/2026

