TC. İSTANBUL11. İCRA CEZAMAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TC. İSTANBUL11. İCRA CEZAMAHKEMESİ
2023/12 ESAS
İ L A N
Müşteki tarafından Sanık Ali Timur aleyhine Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan açılan dava dosyası ile ilgili olarak verilen ara kararı uyarınca, Bengisu Mah. Fidanlık Sk. Kapı No:5 Daire No: 3Ödemiş/İZMİR adresine usulüne uygun tebligat yapılamayan sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Dava duruşması 06/10/2026 günü saat 11:43'e bırakılmış olup, adı geçen sanık Ali Timur CMK 145 ve 253, İİK 349.md. Gereğince savunmanızın alınması için belirtilen günde hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02461024