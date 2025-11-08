T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/62 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi, 925 ada 11 parselde kayıtlı 11.827,00 m2 yüzölçümlü çayır nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 21.168/154.224 arsa paylı b+z+1 kat (4) no.lu dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün 1/4 hissesi Adresi : Sarıyer Maden Mahallesi, Maden Mahallesi, Hamdi Paşa Çiftlik Sokak Sonu Sarıyer / İSTANBUL Kıymeti : 4.058.200,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:31
2 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi, 925 ada 11 parselde kayıtlı 11.827,00 m2 yüzölçümlü çayır nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 21.168/154.224 arsa paylı b+z+1 kat (5) no.lu dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün 1/4 hissesidir. Adresi : Sarıyer Maden Mahallesi, Maden Mahallesi, Hamdi Paşa Çiftlik Sokak Sonu Sarıyer / İSTANBUL Kıymeti : 4.058.200,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:31
05/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02329746