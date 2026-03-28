T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/644 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/644 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy mahallesi,1993 ada,8parselde bulunan kat irtifaklı, arsa nitelikli, 722,77 m2 miktarlı taşınmazın, 10/160 arsa paylı, mesken vasıflı, 1.kat, 7 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Mecidiyeköy Mah., Eski Osmanlı Sk. No: 31 Güryanıkçıoğlu Apt. D: 7 Şişli / İSTANBUL
Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:33
26/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02433828