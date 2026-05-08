T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/714 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/714 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Sanayi Mah. Mevkii, 5009 Ada, 7 Parsel sayılı, 187,00 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmazın 1/3 hissesidir. Adres: Sultan Selim Mahallesi, Bestekar Sokak, No:9Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 8.634.280,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 13:34
05/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02463858