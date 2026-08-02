T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/712 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/712 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Ergenekon Sokağa cepheli, tapunun 1688 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı Ergenekon Sokaktan, 9-11-13 dış kapı numarası almakta olan bina dahilinde, 665,98 m² miktarlı Arsa vasıflı hisseli ana taşınmazın borçlu adına kayıtlı , 83793331/2663920000 ve 450/4757 hisselerinin toplamı 335793331/2663920000 olan hisse satılacaktır. Adresi : Yeniköy Mahallesi, Ergenekon Sokak, No:9-11-13 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 10.908.222,25 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:32

30/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02523253