T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/306 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/306 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl, KAĞITHANE İlçe, OSMANPAŞA Mahalle/Mevki, 9711 Ada No, 8 Parsel No, 1.476 m2 Yüz Ölçümlü, 7 Katlı Betonarme Bina ve Arsası nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 2214/110700 Arsa Paylı, 4. NORMAL KAT 54 NOLU ''Büro'' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Merkez Mahallesi, Nurhan Sokak No 2 Genan İş Merkezi 4. Kat 54 Nolu Bağımsız Bölüm Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 4.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl, KAĞITHANE İlçe, OSMANPAŞA Mahalle/Mevki, 9711 Ada No, 8 Parsel No, 1.476m2 Yüz Ölçümlü, 7 Katlı Betonarme Bina ve Arsası nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 1107/110700 Arsa Paylı, 4. NORMAL KAT 47 NOLU '' Büro '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Merkez Mahallesi, Nurhan Sokak, No 2 Genan İş Merkezi Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 2.400.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:00
15/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02491898