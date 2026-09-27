T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/223 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , KEÇECİ KARABAŞ Mahalle/Mevki , 1594 Ada No , 4 Parsel No , 47,75 m2 Yüz Ölçümlü, Altında Dükkanı Olan Kargir Ev nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir.
Adresi: Hırka-İ Şerif Mahallesi, Karabulut Sokak, No 13 Fatih / İSTANBUL
Kıymeti: 12.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:50
21/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02557238