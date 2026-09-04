T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/458 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Evhattin Mahallesi, 1071 ada 16 parsel, 156,00 m² yüzölçümlü Dükkanı Olan Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 16/100 arsa paylı 2. Kat 5 Nolu '' Mesken '' vasıflı bağımsız bölümün 1/2 hissesi niteliğindedir. Adresi: Yedikule Mahallesi, İmrahor İlyasbey Sokak,No:36, K: 2, D:4(5 Bağımsız Bölüm) Fatih / İSTANBUL
Kıymeti: 1.750.000,00 TL KDV Oranı: %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:20
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:20
27/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02541517